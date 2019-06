Lombardia: giunta regionale co-finanzia con 6 mln progetti Fondazione Cariplo a Lodi e Mantova (2)

- Per quanto riguarda la provincia di Lodi sono 7 i progetti ammessi e 4 quelli finanziati da Regione Lombardia, mentre per la provincia di Mantova sono 8 le proposte progettuali ammesse e 4 quelle finanziate. "Sono particolarmente soddisfatto degli interventi selezionati nel Lodigiano, perché vanno ad individuare delle priorità e ad incidere su bisogni effettivi del territorio, da un punto di vista culturale, sociale ed economico - ha sottolineato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - Ai soggetti e agli enti proponenti tocca ora l'onere di realizzarli nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile". "La collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - ha commentato l'assessore Massimo Sertori - si dimostra ancora una volta fondamentale per lo sviluppo del territorio attraverso progetti strategici nell'ambito culturale, sociale e turistico. Progetti di dimensioni significative che offrono concrete possibilità e potranno generare un positivo impatto sulla qualità della vita dei cittadini". (Com)