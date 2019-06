Roma: domani al Teatro Eliseo l'incontro “A scuola con la privacy”

- Domani dalle 16 alle 18, al Teatro Eliseo di Roma il vice-ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, promuoverà l'evento “A scuola con la privacy” in cui i bambini spiegheranno agli adulti la normativa Gdpr, privacy e profilazione. In questa occasione, hanno fatto sapere i promotori dell'evento, gli alunni delle scuole elementari e medie cercheranno di generare una cultura della privacy attraverso momenti di spettacolo, saranno loro, infatti, a illustrare le finalità della legislazione europea in materia di protezione dei dati personali mettendole in scena di fronte alle alte istituzioni scolastiche italiane e, più in generale, agli adulti. Al termine dello spettacolo si terrà un tavolo tecnico con il viceministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti; Flavia Marzano, assessore alla semplificazione di Roma capitale; Giuseppe Busia, segretario generale autorità garante trattamento dati; Antonio Nicita, commissario Agcom; Federico Bergaminelli, presidente Istituto italiano anti corruzione; Adriano Fabris, filosofo e Mario Rusconi, associazione nazionale presidi. (Ren)