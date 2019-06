Mali: massacro di Sobane-Kou, oltre 100 persone segnalate in salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 108 persone che nella notte fra domenica e lunedì erano fuggite da un attacco armato al villaggio di Sobame Da, nel centro del Mali, sono state segnalate al sicuro. Lo ha riferito ai media locali il sindaco Ali Dolo, precisando che il gruppo è ora ospitato in una scuola nelle vicinanze. Secondo fonti della sicurezza dell'area di Sobane-Kou, almeno 95 persone sono morte nell' attacco armato al villaggio, e numerosi cadaveri sono stati bruciati. L’attacco, secondo quanto riferiscono le stesse fonti, è avvenuto per mano di uomini armati che hanno aperto il fuoco contro la popolazione, saccheggiando e dando alle fiamme diverse abitazioni. La popolazione del villaggio è di etnia dogon, composta in maggioranza da agricoltori, da anni in competizione con l’etnia peul, composta in maggioranza da pastori. Nelle stesse ore almeno 17 persone sono state uccise in un attacco condotto da uomini armati nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso. (segue) (Res)