Mali: massacro di Sobane-Kou, oltre 100 persone segnalate in salvo (2)

- La Missione delle Nazioni Unite di mantenimento della pace in Mali (Minusma) ha intanto inviato dei team di supporto aereo nell'area di Sobane-Kou, dove una squadra dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani (Ohchr) sta inoltre assistendo le autorità maliane nelle indagini sul massacro. Intanto il presidente Ibrahim Boubacar Keita, che ha anticipato il suo rientro da Ginevra dove si trovava per Conferenza internazionale del lavoro, ha lanciato un appello all’unità e alla moderazione. In un messaggio pubblicato su Twitter, Keita ha condannato “l'atto barbaro che nulla può giustificare” e ha invitato la popolazione a dimostrare “responsabilità” nel non alimentare ulteriori violenze. Secondo il governo a condurre l’attacco sarebbero stati sospetti jihadisti, tuttavia diverse fonti della sicurezza attribuiscono la responsabilità ai pastori fulani. La popolazione del villaggio è infatti di etnia dogon, composta in maggioranza da agricoltori che da anni sono in competizione con l’etnia peul (fulani), composta in maggioranza da pastori, e l’attacco potrebbe essere considerata come una rappresaglia contro il massacro del marzo scorso quando almeno 160 pastori fulani sono morti nella regione di Mopti in un attacco attribuito a cacciatori di etnia dogon. Le regioni centrali del Mali sono teatro da mesi di una recrudescenza di scontri intercomunitari sorti principalmente per lo sfruttamento di terreni e acqua potabile. (segue) (Res)