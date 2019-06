Mali: massacro di Sobane-Kou, oltre 100 persone segnalate in salvo (3)

- L’Unione europea ha condannato gli attacchi avvenuti tra domenica e lunedì scorsi in Mali e in Burkina Faso. “Offriamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime, nonché alle persone e ai governi del Mali e del Burkina Faso. Questi abusi contro le popolazioni possono costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Le indagini devono essere condotte immediatamente e gli autori devono essere assicurati alla giustizia il più presto possibile”, si legge in una nota del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). “Di fronte a questo aumento della violenza contro la popolazione civile, è urgente che le autorità del Mali e del Burkina Faso raddoppino gli sforzi per garantire la protezione delle persone e coinvolgano tutte le comunità nel processo di attuazione del dialogo e della riconciliazione. Occorre inoltre intraprendere urgentemente un processo di disarmo e smantellamento di tutte le milizie e gruppi di autodifesa che operano in queste aree. L'Unione europea continuerà a sostenere Mali e Burkina Faso e affiancherà l'intera regione del Sahel per contribuire alla pace, alla sicurezza e alle richieste della popolazione”, conclude la dichiarazione. (Res)