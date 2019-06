Energia: Panasonic Solar ed Enel X siglano partnership su efficienza alla portata di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic Solar, la divisione dell'azienda nipponica dedicata allo sviluppo di pannelli solari ad alta efficienza, ed Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicato alle soluzioni digitali e prodotti innovativi, hanno stretto una partnership per la commercializzazione di soluzioni di generazione domestica e aziendale da fonti rinnovabili ad alta efficienza e a un prezzo accessibile. Le due aziende propongono offerte per chi desidera contribuire autonomamente al proprio fabbisogno energetico attraverso l'installazione di impianti solari a basso impatto ambientale per le abitazioni o attività industriali. La partnership prevede nello specifico l'offerta di pannelli fotovoltaici Panasonic ad alta efficienza da parte di Enel X con pacchetti studiati in base alla necessità dei clienti, fino a un massimo di 19 moduli, che comprendono l'installazione, la garanzia per 25 anni, e le prime 449 installazioni, un'ulteriore assicurazione di 10 anni per eventi naturali e guasti alla macchina. (segue) (Com)