Sicurezza: Torino, topi d'auto arrestati per tentato furto in via Ponchielli

Torino, 11 giu 15:12 - (Agenzia Nova) - Due cittadini italiani, un uomo di 42 anni e una donna di 26, entrambi con precedenti di polizia, venerdì scorso sono stati arrestati in via Ponchielli, a Torino, per tentato furto. I due sono stati visti infrangere, da un addetto alla vigilanza, i vetri di un’auto in sosta, una Ford Kuga risultata poi danneggiata. Gli agenti della Squadra Volante, al loro arrivo, hanno fermato la coppia. L’uomo aveva con sé arnesi atti allo scasso.

