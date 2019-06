Speciale difesa: Spagna, la marina invia quattro navi nel Mar Baltico per esercitazione Nato

- La marina spagnola ha dispiegato nel Mar Baltico quattro navi, con a bordo 1.760 uomini, per partecipare a una esercitazione della Nato, fino al prossimo 21 giugno. Lo riferisce il quotidiano "Abc", precisando che alla manovra navale, la più grande mai realizzata dall'Alleanza, partecipano la Juan Carlos I, le due fregate Cristobal Colon (F-105) e l'ammiraglia Juan de Borbon (F-102). "L'obiettivo principale di Baltic Operations Exercise (Baltops) è aumentare il livello di addestramento e testare l'interoperatività con il resto delle unità partecipanti nella pianificazione e nello svolgimento delle operazioni marittime, con particolare attenzione alle operazioni anfibie, alle operazioni aeree e ad altre aree di combattimento marittimo, come la guerra sottomarina", hanno spiegato fonti della Marina spagnola. A guidare l'esercitazione, la Seconda flotta americana, un reparto che gli Stati Uniti avevano dismesso nel 2011 e ricostituito nel 2018 con base a Norfolk, in Virginia. (Res)