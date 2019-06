Sicurezza: Di Stefano (FI) su Daspo urbano a Milano, contento che chi ci ha criticato sia venuto sui nostri passi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi fa piacere che chi ci ha criticato politicamente sia venuto sui nostri passi”. Lo dichiara ad Agenzia Nova il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, a margine di un evento promossa dal Comune in collaborazione a Gruppo Cap, parlando del possibile Daspo urbano in alcune zone a Milano. Le cosiddette “zone rosse” sono infatti attive a Sesto San Giovanni da circa due anni: “Siamo arrivati a quasi 500 allontanamenti - ha dichiarato Di Stefano - Le zone rosse che abbiamo individuato sono le aree di Sesto Marelli, di Sesto Rondò Fs, alcuni giardini dove avevamo individuato dello spaccio, insieme ad altre aree a rischio del territorio”. “Sono stato uno dei primi ad essere criticato dal Pd proprio perché ho voluto applicare questa normativa che loro ritenevano eccessiva - ha concluso il primo cittadino di Forza Italia - Dopo due anni, meglio tardi che mai, è sintomo di intelligenza cambiare idea, sono contento che Sala abbia preso come esempio Sesto San Giovanni”.(Rem)