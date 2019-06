Moldova: Romania, parlamento organo legittimo attraverso cui favorire dialogo

- In considerazione dei recenti sviluppi sulla scena politica della Moldova, tra cui la formazione di una nuova coalizione di governo e un nuovo governo da parte del parlamento, democraticamente eletto alle elezioni del 24 febbraio 2019, la Romania, in quanto partner strategico della Moldova, considera che, in uno stato democratico, la volontà dei cittadini, espressa attraverso il voto e riflessa nella configurazione politica del Parlamento, sia l'unica che garantisce un processo politico legittimo basato sul dialogo. È quanto si legge in un comunicato stampa del ministero degli Affari Esteri di Bucarest. Pertanto, la Romania esprime la sua piena disponibilità a proseguire il partenariato strategico a sostegno dell'integrazione europea della Moldova, "che costituisce la base essenziale delle relazioni bilaterali, nelle condizioni in cui la Moldova applicherà rigorosamente questo partenariato strategico e proseguirà il suo percorso europeo in modo fermo e coerente , compresa l'attuazione dell'accordo di associazione e dell'accordo di libero scambio globale e approfondito con l'Unione europea e le necessarie riforme per avvicinarlo all'Ue". (segue) (Rob)