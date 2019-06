Moldova: Romania, parlamento organo legittimo attraverso cui favorire dialogo (2)

- Sempre nello stesso contesto, la Romania considera molto importante il chiaro impegno della Moldova per l'ulteriore attuazione dei progetti di cooperazione con la Romania, in particolare i progetti di interconnessione strategica tra la Romania e la Moldova. "Allo stesso tempo, la Romania apprezza la costante la posizione della Moldova in merito alla soluzione del conflitto in Transnistria, nel rispetto dell'integrità territoriale della Moldova nei suoi confini internazionalmente riconosciuti, e senza pregiudicare il suo percorso pro-europeo. La Romania sottolinea l'importanza di rafforzare la lingua, la cultura e la storia della comunità che è alla base del rapporto speciale con la Moldova", afferma il comunicato stampa. Bucarest ribadisce la sua richiesta di calma e moderazione e sottolinea la necessità di rispettare i principi dello Stato di diritto e di garantire una transizione pacifica e inclusiva per uscire dalla crisi. La posizione ufficiale di Bucarest è arrivata dopo che ieri sera il ministro degli Esteri romeno, Teodor Melescanu, si è espresso a favore delle elezioni anticipate in Moldova, una dichiarazione in piena contradizione con quella del capo dello Stato, Klaus Iohannis, e della premier, Viorica Dancila. (Rob)