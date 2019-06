Pozzuoli (Na): venerdì all’Anfiteatro Flavio la presentazione del "Pozzuoli faber jazz festival"

- Venerdì alle ore 13, all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (Na) si terrà la presentazione del programma del festival jazz dei campi flegrei. Un mese di jazz con il "Pozzuoli faber jazz festival", il festival dei Campi Flegrei giunto alla decima edizione che, secondo quanto hanno fatto sapere i suoi promotori, uniranno la musica, all'archeologia e alla cultura flegrea. Dal 20 giugno al 27 luglio, appuntamenti quasi ogni giorno con le musiche jazz nei siti del Parco archeologico dei Campi Flegrei, ma anche in tutto il territorio, attraverso il circuito "club" che metterà in scena giovani talenti. Enrico Pieranunzi, in compagnia del suo trio e della voce "flegrea" di Valentina Ranalli si esibirà al Castello di Baia (Na) il 5 luglio, il quartetto jazz Uneven quartet di Stefania Tallini alle terme di Baia il 10 luglio, il trombonista Filippo Vignati e il suo quartetto all'anfiteatro flavio il 22 luglio e il pianista Giovanni Guidi all'Acropoli di Cuma (Na) il 23 luglio. La rassegna sosterrà, inoltre, l'attività della Fondazione Casamore, fondazione solidale senza scopo di lucro, che si occupa di bambini e giovani adulti affetti da malattie genetiche e del neuro sviluppo. Nel corso degli appuntamenti la fondazione sarà presente con un suo punto informativo e raccolta fondi. Il festival, è stato organizzato dall'associazione Jazz & conversation, impegnata da anni per la cultura dei Campi Flegrei, attraverso un percorso in cui la musica incontra il territorio, la suggestione dei suoi paesaggi, la sua storia e le sue contraddizioni.(Ren)