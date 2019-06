Russia: premier Medvedev, tecnologia permetterà riduzione settimana lavorativa a quattro giorni

- In futuro si potrebbe passare a una settimana lavorativa di quattro giorni. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Dmitrij Medvedev. "Il progresso tecnologico porta a una riduzione non solo dei luoghi di lavoro, ma anche dell'orario di lavoro e all'espansione del tempo libero. Ed è molto probabileche in futuro si imponga la settimana lavorativa di quattro giorni come nuova base per il contratto sociale e lavorativo", ha affermato il premier russo, oggi a Ginevra per il centenario dell'Organizzazione mondiale del lavoro (Ilo). Il capo del governo russo ha ricordato che un centinaio di anni fa, l'imprenditore americano Henry Ford aveva ridotto la settimana lavorativa presso le sue imprese da 48 a 40 ore e aveva avuto un notevole aumento della produttività del lavoro. Come altro esempio, Medvedev ha citato una società neozelandese che, dopo l'introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni, ha ricevuto un aumento della produttività per ora lavorativa del 20 per cento e un livello di stress degli impiegati in diminuzione. A sua volta, il vice primo ministro russo, Tatjana Golikova, nel commentare le dichiarazioni di Medvedev, ha affermato che al primo posto nella questione della settimana lavorativa di quattro giorni sono le garanzie sociali per i cittadini e il livello di salario che riceveranno. (Rum)