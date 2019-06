Roma: Raggi, piano sampietrini è lavoro che nessuno ha mai fatto prima

- "Il piano sampietrini per le strade di Roma è un lavoro che nessuno prima di noi aveva mai fatto. È stato fondamentale il ruolo che ha svolto il tavolo di lavoro che ha visto impegnati tutti insieme gli enti competenti in materia". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, durante la presentazione, presso i musei capitolini, del piano sampietrini. "Basta lungaggini burocratiche e rimpallo di pareri tra enti: tra i principali benefici ci sarà una sorta di via preferenziale per l'acquisizione di pareri per effettuare eventuali interventi grazie ad una roadmap già verificata e condivisa dalle due sovrintendenze e dalle altre istituzioni coinvolte - ha aggiunto Raggi - Il piano tiene conto delle mutate esigenze della città creando una omogeneità nelle aree del centro storico e in quelle a maggior traffico veicolare. I sampietrini rimossi potranno anche essere utilizzati per abbellire altre zone, piazze o vie della città. Inoltre, - ha spiegato - l'occasione dell'esecuzione dei lavori permetterà una programmazione più efficiente anche degli interventi delle società di sottoservizi". L'obiettivo, ha affermato ancora il sindaco "era quello di effettuare uno studio dei sampietrini, perché a Roma sono tanto amati quanto vessati, ma costituiscono una parte imprescindibile della nostra vita romana, una parte fondante della nostra identità urbana. Quindi, abbiamo sviluppato un piano con delle linee guida per valorizzare questa attività: un piano organico e uno strumento di semplificazione per gli operatori che ci aiuteranno a ripristinare e a ricollocare i sampietrini. I primi di luglio - ha concluso Raggi - verranno stanziati già i primi fondi per il lavoro di riqualificazione". (xcol2)