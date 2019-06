Turismo: Coldiretti, con legge regionale l'80 per cento prodotti agricoli negli agriturismo sarà 'made in Lombardia'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 8 milioni le persone che ogni anno scelgono di mangiare negli agriturismi lombardi. È quanto stima la Coldiretti Lombardia commentando positivamente le modifiche apportate alla legge regionale sull’agricoltura che mette al centro i sapori del territorio. Infatti, almeno 4 prodotti agricoli su 5 (pari all’80 per cento) serviti negli agriturismi dovranno essere made in Lombardia. “In questo modo le nostre aziende saranno ancora di più ambasciatrici delle tipicità locali – spiega Massimo Grignani, Presidente di Terranostra Lombardia, l’associazione agrituristica promossa da Coldiretti – Inoltre, in generale, pesce e vini serviti potranno essere solo di origine lombarda”. (segue) (Com)