Turismo: Coldiretti, con legge regionale l'80 per cento prodotti agricoli negli agriturismo sarà 'made in Lombardia' (2)

- Nella nostra regione – continua la Coldiretti Lombardia – sono 1.688 le strutture attive, di cui oltre mille offrono servizio di ristorazione. La province con il maggior numero di agriturismi sono Brescia con 348, Mantova con 236, Pavia con 224. A seguire Bergamo (170), Como (166), Milano (133), Sondrio (121), Varese (90), Lecco (79), Cremona (72), Lodi (33), Monza e Brianza (16). Alle base del loro successo – sottolinea la Coldiretti – c’è la possibilità di mangiare i piatti della tradizione, i cui segreti sono conservati da generazioni nelle campagne. Il cibo – conclude la Coldiretti – rappresenta il vero valore aggiunto delle vacanze in Lombardia, regione che può contare su un’agricoltura in grado di produrre oltre trecento tesori della tavola certificati, con 34 tra DOP e IGP, 41 denominazioni vinicole tra DOCG, DOC e IGT e 251 prodotti tradizionali. (Com)