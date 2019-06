Rai: Fornaro (Leu), bene messa in onda "La Trattativa", così assolve ruolo servizio pubblico

- Il capogruppo alla Camera di Liberi e uguali e componente della commissione di Vigilanza Rai, Federico Fornaro, afferma in una nota che "la Rai è la più grande azienda culturale del paese. Ad essa è affidato il compito di rappresentare la nostra storia. E' bene quindi, vista anche la grande richiesta pervenuta dalle associazioni della società civile, che si sia scelto, per giovedì 13 giugno, di mandare in onda il film 'La Trattativa', di Sabina Guzzanti e di dare vita a un dibattito sulle mafie subito dopo la fine. La Rai", prosegue il parlamentare di Leu, "ha sempre svolto il ruolo di divulgatrice delle storie di mafia, assolvendo così al meglio il compito del servizio pubblico. E' bene che non abbandoni mai questa strada".(Com)