Cultura: Fuortes, disponibile a proseguire lavoro al Teatro dell'Opera

- "L'appassionante progetto di sviluppo e affermazione internazionale del Teatro dell'Opera sta dando grandissimi frutti in termini di valore artistico delle produzioni, di soddisfazione e crescita del pubblico, di reputazione nazionale e internazionale. Ho parlato con la presidente della Fondazione, la sindaca Virginia Raggi, della situazione attuale del nostro Teatro e delle sue prospettive future e le ho confermato la mia piena disponibilità a proseguire, anche dopo la scadenza del mio attuale mandato, il lavoro intrapreso negli ultimi sei anni con l'obiettivo di favorire l'ulteriore crescita del nostro Teatro”. E’ quanto afferma Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. “Il Costanzi – aggiunge Fuortes – si è aperto alla città che sta rispondendo con un'attenzione e una partecipazione superiore alle nostre più rosee attese. Questo percorso sarà ulteriormente arricchito dalla direzione musicale di Daniele Gatti che dalla prossima stagione salira' sul podio per tre titoli di opera ogni anno. E il progetto di sviluppo vedrà altri importanti passaggi che verranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione 2019/20, che si terrà in Teatro il 19 giugno".(Rer)