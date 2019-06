Roma: tenta furto in ristorante, 48enne arrestato alla Farnesina

- E' stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio, per tentato furto aggravato, M.C., italiano di 48 anni. L'uomo infatti, è stato fermato in via di Villa Lauchli mentre stava rubando all'interno di un ristorante dopo che aveva forzato la porta di ingresso con arnesi atti allo scasso rinvenuti sul posto. (Rer)