Milano: Aspesi e Intesa presentano i risultati del rapporto sul mercato immobiliare di Immobiliare.it

- Dal 2009 a oggi scesa di dodici punti la percentuale di chi cerca una prima casa a Milano. Il 43 per cento dei potenziali acquirenti, infatti, conduce ricerche immobiliari per sostituire l’immobile di proprietà. Sono questi alcuni dei dati emersi dal rapporto sul mercato immobiliare di Milano di Immobiliare.it, presentato nel seminario organizzato oggi da ASPESI, l’associazione milanese degli investitori immobiliari, e Intesa Sanpaolo Casa. Il cambio di paradigma, da ricerca di prima casa a ricerca per sostituzione, si riflette su diversi aspetti: in primo luogo, sull'età media degli utenti e su come si dividono fra locazione e acquisto. Secondo l'analisi, infatti, chi ha meno di 55 anni cerca prevalentemente immobili in affitto, in percentuali che superano addirittura il 70 per cento nel caso degli under 35. La fascia d’età in cui si cerca per lo più con finalità d’acquisto, ben il 57 per cento, è quella che va oltre i 55 anni, già proprietaria di immobili. “Questo importante cambiamento - ha spiegato Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it - coinvolge tutti gli operatori del settore perché cambia in modo radicale le necessità degli utenti a cui dobbiamo dare risposta. Chi cerca un immobile in sostituzione al proprio ha esigenze nettamente superiori alla media, avendone già in possesso uno ed essendo disposto a cambiare solo nel caso in cui ne incontri un altro esattamente rispondente ai suoi nuovi bisogni”. (segue) (com)