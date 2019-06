Milano: Aspesi e Intesa presentano i risultati del rapporto sul mercato immobiliare di Immobiliare.it (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca ha dimostrato anche che la nuova utenza milanese è sempre più orientata verso tagli dalla conformazione moderna, con ambiente giorno unico, un bagno per camera da letto (desiderio del 43 per cento degli intervistati) e la cabina armadio (38 per cento). Resta ferma la necessità di un box auto, indicato dal 61 per cento dei rispondenti come aspetto essenziale dell’immobile dei propri sogni. Le nuove esigenze cambiano anche lo stato abitativo degli immobili più cercati. Quasi uno su quattro degli utenti che cerca per sostituire il suo immobile guarda esclusivamente al mercato delle nuove costruzioni, più pronto a rispondere alle esigenze che lo portano a cambiare casa. Chi vuole invece acquistare la prima casa, nel 78 per cento guarda solo all’usato in quanto fonte di possibile risparmio su una spesa che a Milano rimane importante, visti gli elevati costi al metro quadro che continuano a salire in tutti i quartieri. Anche chi è intenzionato a comprare come investimento (19 per cento delle ricerche a Milano) predilige l’usato, cercando un’occasione con il massimo del rendimento. “Il dato dei giovani sempre più orientati verso l’affitto della casa – ha commentato il presidente di ASPESI, Federico Filippo Oriana – a Milano non è indicativo solo della difficoltà economica epocale delle classi più giovani della popolazione italiana, ma anche di un cambiamento di mentalità orientato sempre più verso nuovi modi di vivere fondati su libertà e spazi comuni. Mentre il dato impressionante sulla dimensione potenziale degli acquisti ‘di sostituzione’, gli unici che potrebbero realmente rilanciare a breve il mercato della casa, conferma la validità della proposta ASPESI sulle permute, fondata sull’agevolazione dell’imposta di registro a costo zero per lo Stato”. (segue) (com)