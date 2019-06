Milano: Aspesi e Intesa presentano i risultati del rapporto sul mercato immobiliare di Immobiliare.it (3)

- Per inquadrare meglio le esigenze dell’utente tipo che cerca casa a Milano, il portale ha chiesto agli utilizzatori del sito quali sono i loro desiderata per quanto riguarda l’appartamento, lo stabile in cui è inserito e la classe energetica. Rispetto a quest’ultima, il rapporto dimostra come sia ancora poco interessante per chi cerca casa: solo il 29 per cento degli intervistati, infatti, ha dichiarato di volere un immobile in classe A. Il resto del campione si divide fra chi si accontenta di una classe bassa pur di risparmiare (31 per cento) e chi ammette di non aver valutato questo aspetto e di non esserne influenzato (40 per cento). La ricerca, infine, ha messo in luce le nuove esigenze legate agli stabili: il 37 per cento del campione intervistato dichiara di voler vivere in un palazzo che abbia la connessione internet centralizzata, ormai più importante della tv digitale comune, segnalata come benefit dal 26 per cento degli utenti. Una persona su tre cerca uno stabile in cui si utilizzino app utili a gestire tutte le questioni comuni del condominio. “La vitalità del mondo immobiliare milanese - commenta Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale Intesa Sanpaolo Casa - ci dimostra quanto velocemente evolvano le esigenze della clientela. Tecnologia e collaborazione devono essere le parole chiave dell’agente immobiliare 4.0 per adattarsi a questo. E, in aggiunta, un segmento come il nostro Exclusive può contribuire ancora meglio a identificare esigenze specifiche favorendo anche opportunità provenienti da investitori stranieri attratti dal nostro dinamismo”. (com)