Governo: Conte, procedura infrazione va evitata, è danno per italiani

- La procedura di infrazione contro l’Italia da parte della Commissione europea “va evitata perchè è un danno per gli italiani, per il paese e non solo”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, commentando ai giornalisti il vertice con i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, avvenuto ieri sera. Parlando a margine dell’assemblea biennale dell’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime), Conte ha sostenuto che la procedura di infrazione "ci esporrebbe ad una fibrillazione dei mercati incontenibile che rischia di non poter essere controllata, ma sarebbe anche l’eterogenesi dei fini, il massimo del paradosso per un governo: essere sottoposto ad una procedura che prevede periodici controlli, verifiche e la necessità di concordare ogni misura di politica economica. Questo assolutamente non lo vogliamo, su questo vi è piena certezza”. (Sic)