India: il Congresso pensa a una presidenza ad interim

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, sta pensando a un meccanismo di emergenza nel caso in cui il presidente, Rahul Gandhi, rimanesse fermo nel suo proposito di dimettersi. Il partito, secondo le indiscrezioni diffuse dalla stampa indiana, potrebbe nominare un presidente ad interim al quale affidare la guida di un gruppo ristretto di dirigenti coinvolti in un processo decisionale collegiale. Per la presidenza ad interim circola anche un nome: quello di A. K. Antony (Arackaparambil Kurien Antony), avvocato e politico di lungo corso (1940): dal 1985 è membro del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, in rappresentanza del Kerala; è stato ministro della Difesa dal 2006 al 2014 e tre volte capo del governo statale del Kerala (1977-78, 1995-96 e 2001-2004). (segue) (Inn)