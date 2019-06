India: il Congresso pensa a una presidenza ad interim (3)

- L’eventuale transizione di Antony sarebbe determinata sia dalla sua esperienza che dalla sua provenienza: il Congresso, infatti, ha registrato gli unici progressi al Sud e nel Kerala si è imposto in quindici collegi su venti. Lo stesso Gandhi, che ha perso il seggio di Amethi, nell’Uttar Pradesh, che rappresentava dal 2004, è rimasto in parlamento in virtù della candidatura in un secondo collegio, quello keralita di Wayanad. I prossimi saranno giorni decisivi perché il 17 giugno sarà inaugurata la prima sessione parlamentare della nuova legislatura e il partito non ha ancora nominato il suo leader alla Camera del popolo. Il Congresso, non raggiungendo il dieci per cento dei seggi della Camera, probabilmente non otterrà lo status di partito leader dell’opposizione, importante perché dà diritto a far parte dei comitati che nominano i vertici di organismi centrali. (segue) (Inn)