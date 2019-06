Milano: firmato protocollo tra Comune, Assolombarda e sindacati per favorire lavoro 'agile'

- Favorire lo sviluppo della cultura del lavoro agile sul territorio anche attraverso gli spazi di coworking, contribuendo all'avvio di un positivo confronto sulla diffusione delle pratiche di welfare territoriale. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d'intesa, presentato oggi a Palazzo Marino e sottoscritto da Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, Massimo Bottelli, direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Assolombarda, Massimo Bonini, segretario generale CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Carlo Gerla, segretario generale CISL Milano Metropoli e Danilo Margaritella, segretario generale UIL Milano e Lombardia. "In questi anni – spiega l'assessore Cristina Tajani – abbiamo sperimentato il lavoro agile all'interno dell'ente e incentivato la sua diffusione nelle aziende pubbliche e private del territorio, valorizzando anche la capillare rete di spazi di coworking presenti in città. Siamo convinti che questa modalità di lavoro oltre a favorire l'avvicinamento della sfera famigliare a quella lavorativa, contribuisca in maniera significativa a valorizzare i lavoratori responsabilizzando il singolo dipendente e motivandolo al raggiungimento dei risultati, indipendentemente dalle ore spese in ufficio". (segue) (Com)