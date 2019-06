Governo: Bernini (FI), aperta fase due della resa dei conti

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "il vertice di stanotte a palazzo Chigi ha effettivamente aperto la fase due del governo, nel senso che la resa dei conti si è spostata da Lega contro cinque Stelle a Lega e cinque Stelle uniti contro premier e ministri tecnici che cercano di evitare la procedura d'infrazione europea. Vedremo alla fine chi prevarrà, ma intanto la maggioranza va avanti solo a colpi di diktat e nella logica del baratto, questa volta con in ballo Flat tax e salario minimo. Conte ha detto che il vertice è andato bene", conclude la parlamentare, "e non è una buona notizia, perché se il governo va avanti, l'Italia va indietro". (Com)