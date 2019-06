Governo: Conte, io in un angolo? Resto quello che ha evitato procedura infrazione a dicembre

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha negato che il clima all’interno del governo sia teso. Commentando ai giornalisti il vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e le voci che lo vedrebbero “messo in un angolo” Conte ha dichiarato: “Io messo in un angolo e perchè? No, assolutamente, non è stato questo l’attegiamento, non è stato questo il clima che è stato di fiducia reciproca. Se mi volessero mettere in un angolo non ci sarebbe stato questo il clima”. Il premier ha voluto sottolineare, parlando a margine dell’assemblea di Assonime a Roma: “Sono sempre Giuseppe Conte, quello che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al paese salvaguardando le misure di protezione sociale 'quota 100' e 'reddito di cittadinanza', non ho cambiato filosofia per cui vi è un contrasto rispetto a quelli che sono gi obiettivi di crescita e sviluppo sociale che servono al paese? Assolutamente no”.(Sic)