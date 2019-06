Migranti: Comitato ordine e sicurezza, sbarchi in calo dell'85 per cento, sbarchi "fantasma" - 12,36 per cento

- L'immigrazione è stata al centro del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduta oggi dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E' quanto rende noto il Viminale. La riunione con i vertici delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e dell'Intelligence ha permesso un approfondimento sui flussi migratori e in particolare sul fenomeno degli sbarchi fantasma. Dai dati emerge chiaramente che questa tipologia di arrivi è in forte diminuzione. Particolare attenzione è stata rivolta all'analisi della frontiera slovena: al confine saranno rafforzate le pattuglie miste italo-slovene e saranno attivati programmi ad hoc per i rimpatri assistiti. Buone notizie dall'estero, grazie ad alcune operazioni contro i trafficanti di esseri umani in Turchia sono state smantellate bande specializzate curdo-irachene. Continua la lotta agli scafisti: 27 arresti dall'inizio dell'anno, in maggioranza russi e ucraini. Non solo: nelle prossime settimane saranno consegnati dall'Italia alla Libia dieci mezzi.(Com)