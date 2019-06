Mantova: Fontana firma ordinanza da 2 mln per recupero immobili onlus danneggiati da sisma

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato un'ordinanza, pubblicata sul Burl, con la quale vengono stanziati fondi a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012. L'ordinanza, la n.493, approva l'esito istruttorio delle cinque istanze di contributo presentate per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili di proprietà di soggetti privati senza fini di lucro (Onlus), in uso al momento degli eventi sismici e da questi danneggiati e resi inagibili. Stabilisce, inoltre, che, per i progetti ammessi e completi di tutte le necessarie autorizzazioni, si proceda con l'esame della documentazione progettuale. Per i progetti ammessi ma non completi di tutte le necessarie autorizzazioni, invece, la consegna della documentazione mancante dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio 2020. Per l'attuazione dei contenuti dell'Ordinanza viene riservata la somma complessiva di 2 milioni di euro, pari al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili al contributo. (com)