Messico: sicurezza, entro il 2019 oltre 82mila elementi nella nuova Guardia nazionale (2)

- La seconda generazione della Guardia nazionale, chiamata "di volontari", entrerà in azione a settembre, con altri 7.906 elementi. Per la terza fase, conosciuta come "nuove entrate", si attendono 21.170 effettivi. Per il 2020, il governo punta ad avere un corpo formato da 97.117 elementi, per arrivare alla cifra massima di 111.577 nel 2021, anno di metà mandato del presidente Lopez Obrador. Per organizzare il lavoro della Gn, il paese è stato diviso in 150 coordinamenti territoriali, costruiti in base a indici che descrivono la densità criminale in rapporto alla popolazione. Il governo ha quindi individuato 51 regioni prioritarie dalle quali far partire l'azione della Guardia, per poi estendere l'azione su tutto il territorio nazionale coinvolgendo i nuovi scaglioni in arrivo. (segue) (Mec)