Messico: sicurezza, entro il 2019 oltre 82mila elementi nella nuova Guardia nazionale (3)

- I compiti della Guardia nazionale sono quelli indicati all'articolo 9 della legge istitutiva del corpo, tra cui la prevenzione dei reati, il contrasto alla criminalità, vigilanza ai posti di dogana e a i valichi di frontiera, sicurezza nelle carceri, controllo e preservazione dei beni della nazione, collaborazione, verifica e indagini nei processi. Andranno poi contate le operazioni di controllo dei flussi migratori in arrivo dall'America centrale e diretti verso gli Stati Uniti, così come disposto nei negoziati che Città del Messico e Washington hanno chiuso per scongiurare una nuova guerra commerciale. tra gli impegni assunti dal Messico c'è l'invio di elementi della Gn al confine con il Guatemala, punto di transito di gran parte dei migranti diretti a nord. (segue) (Mec)