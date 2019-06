Messico: sicurezza, entro il 2019 oltre 82mila elementi nella nuova Guardia nazionale (4)

- La Guardia nazionale ha mosso i primi passi lo scorso 26 aprile, con l'arrivo di un migliaio di elementi in un municipio dello stato orientale di Veracruz, all'indomani di un'azione che aveva portato alla morte di 13 persone in una festa. Una "prima" che era stata contestata dal momento che il parlamento ha fissato con la riforma costituzionale i paletti che delimitano l'azione del corpo ma non aveva ancora approvato ancora le leggi che ne regolano il funzionamento. Lopez Obrador ha però sostenuto che proprio nella stessa revisione del testo costituzionale si trovano i fondamenti giuridici che permettono agli agenti della Gn di effettuare alcune prime mansioni. Le leggi sono state approvate quindi a maggio: si tratta dei provvedimenti "dell'uso legittimo della forza", del "registro generale degli arresti" e la legge organica sullo stesso Corpo. (segue) (Mec)