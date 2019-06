ussia: Cremlino, marcia per Golunov potrebbe ostacolare celebrazioni festività nazionale (2)

- Golunov, corrispondente per il portale "Meduza" è stato arrestato il 6 giugno con l'accusa di traffico di stupefacenti. Il giornalista non ha ammesso la sua colpevolezza e ha dichiarato che le prove materiali sarebbero state costruite contro di lui, probabilmente in connessione con le sue attività professionali. Gli esperti non hanno trovato tracce di sostanze stupefacenti nei materiali biologici di Golunov, così come sugli oggetti presso il domicilio personale. La corte di Nikulinsky di Mosca l'8 giugno ha deliberato per Golunov agli arresti domiciliari. (segue) (Rum)