ussia: Cremlino, marcia per Golunov potrebbe ostacolare celebrazioni festività nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'arresto di Golunov, "Vedomosti", "Kommersant"e "Rbk" sono usciti con la stessa prima pagina, a sostegno del giornalista, sulla quale si legge "I / We are Ivan Golunov". I giornali hanno anche rilasciato una dichiarazione congiunta, in cui chiedevano la massima trasparenza nella conduzione delle indagini, compresa la verifica dettagliata delle azioni degli agenti di polizia coinvolti nell'arresto di Golunov. (Rum)