Serbia-Usa: premier Brnabic e diplomatico Palmer discutono di dialogo tra Belgrado e Pristina (3)

- Nei giorni scorsi il diplomatico Usa Palmer ha ribadito in un intervento per "Voice of America" che Belgrado e Pristina devono tornare al più presto al tavolo delle trattative e raggiungere un accordo onnicomprensivo. Palmer ha aggiunto di ritenere "assolutamente possibile" che ciò si verifichi entro la fine dell'anno. "Al momento quello che più ci interessa è che le due parti tornino al tavolo delle trattative, che rinnovino il dialogo e che compiano progressi verso quell'accordo", ha detto Palmer. (Seb)