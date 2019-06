Serbia-Kosovo: Consiglio sicurezza, ministro Dacic fa appello per "fermare macchina da guerra" di Pristina (3)

- Il segretario generale delle Nazioni Unite ha poi osservato che i dazi imposti da Pristina sui prodotti serbi sono ancora in vigore, e ricordato che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha recentemente annunciato delle contromisure. Guterres ha inoltre precisato che dal precedente report a oggi non si è tenuta neppure una tappa del dialogo facilitato da Bruxelles, nonostante i leader politici di Belgrado e Pristina si siano incontrati a Berlino nel vertice organizzato dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron. La Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite approvata nel 1999 prevede che il Consiglio di sicurezza si riunisca 4 volte l'anno per discutere una relazione regolare sulla situazione in Kosovo e sul lavoro della missione. Tale prassi è stata interrotta nell'agosto del 2018, quando la presidenza di turno del Regno Unito ha deciso di non mettere in agenda la seduta sul Kosovo. La seduta successiva è stata fissata dalla Cina nel novembre del 2018, mentre l'ultima seduta si è tenuta tre mesi dopo, il 7 febbraio. Secondo quanto ricorda l'emittente serba d'ora in avanti, su richiesta di Stati Uniti e Regno Unito, il Consiglio di sicurezza si riunirà ogni 6 mesi per discutere la relazione del segretario generale. (Seb)