Kosovo: Consiglio sicurezza Onu, ambasciatore Citaku fa appello per non estendere mandato Unmik

- L'ambasciatore kosovaro negli Usa, Vlora Citaku, ha fatto ieri appello affinché non venga esteso il mandato della missione Onu on Kosovo (Unmik). Secondo l'agenzia serba "Beta", Citaku si è così rivolta al Consiglio di sicurezza, riunito ieri per esaminare l'ultimo rapporto sull'attività svolta dalla missione Unmik. Il Kosovo, ha detto Citaku, per quanto grato a Unmik non vede più il bisogno di una permanenza della missione. "La situazione è diversa rispetto a quando siete arrivati 20 anni fa. Il Kosovo è cambiato e sta diventando sempre più integrato nella comunità internazionale", ha osservato l'ambasciatore. Citaku ha inoltre criticato i rappresentanti serbi kosovari all'interno della squadra preposta alla stesura di uno statuto per la costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba, osservando che questi sono "sotto la diretta influenza di Belgrado". (segue) (Kop)