I fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: l’ex premier Ouyahia rischia di finire in carcere per presunta corruzione - L'ex premier algerino Ahmed Ouyahia e l'ex ministro del Lavoro Abdelghani Zaalane compariranno domani, 12 giugno, davanti alla Corte Suprema come imputati in casi di presunta corruzione e sperpero di denaro pubblico. Si tratta dei primi funzionari pubblici illustri ad essere convocati dalla Corte Suprema del paese nordafricano nell’ambito della “tangentopoli” algerina. Secondo la stampa locale, l’ex capo del governo Ouyahia potrebbe finire in manette. Diversi alti funzionari o oligarchi algerini, infatti, sono oggetto di indagini giudiziarie da quando l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika si è dimesso il 2 aprile scorso dopo 20 anni al potere. Ouyahia, quattro volte primo ministro dal 1995, tre delle quali sotto la presidenza Bouteflika, era già comparso davanti al pubblico ministero della Corte di Sidi M’hamed per un caso di sperpero di fondi pubblici, nell’ambito dei dossier relativi agli imprenditori Ali Haddad e Mahieddine Tahkout (entrambi finiti in carcere). Lo stesso Tahkout, proprietario del gruppo automobilistico Tmc, concessionario nel paese nordafricano di Hyundai e di altre aziende asiatiche, è stato posto ieri sotto custodia cautelare per aver sospetta corruzione e per ricevuto presunti benefici indebiti. (segue) (Res)