I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Algeria: tre ex funzionari dei servizi segreti condannati a morte - La corte marziale dell’Algeria ha condannato a morte tre ex alti funzionari dei servizi segreti. A riferirlo è il quotidiano locale “Ennahar”, senza tuttavia divulgare le generalità delle persone coinvolte. Si tratta di D.M., consigliere dell'ex capo dei servizi segreti esterni, accusato dai giudici militari di divulgazione di segreti di Stato; il secondo imputato è il capitano H.A, responsabile del servizio di notizie e informazioni, condannato per la divulgazione di informazioni di Stato e spionaggio con parti straniere; il terzo funzionario condannato è il generale M.B, vicepresidente dei servizi segreti esterni, accusato di cospirazione contro lo Stato, appropriazione indebita di segreti di Stato e spionaggio con parti straniere. La pena di morte in Algeria è “congelata” dal 1993; i condannati a morte vivono "sospesi" tra la vita e la morte all’interno delle carceri algerine. Il paese ha preso diversi anni fa una posizione in favore dell’abolizione della pena di morte, ma non ha ancora abrogato tale istituto. (segue) (Res)