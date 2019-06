I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: deputati riuniti a Tripoli discutono ritiro leggi approvate a Tobruk - I deputati libici fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna) che si riuniscono a Tripoli stanno discutendo dell’abrogazione di una serie di norme approvate dal parlamento di Tobruk, nell’est del paese, prima dell’inizio del conflitto armato nella capitale libica. Il primo provvedimento che i parlamentari di Tripoli intendono revocare riguarda la nomina del generale Khalifa Haftar come “feldmaresciallo” e capo supremo dell’Esercito libico. “Discuteremo anche di come coordinarci con l’Alto Consiglio di Stato”, ha spiegato il deputato Saad al Jazawi sul suo profilo Facebook. L’Alto Consiglio di Stato libico è l’organo consultivo di Tripoli creato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L’istituzione tripolina fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk. Secondo la “road map” tracciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, ormai naufragata dopo l'offensiva lanciata dal generale Haftar su Tripoli, i membri delle due istituzioni dovevano cercare di trovare un’intesa per modificare l’accordo politico attuale e arrivare ad elezioni parlamentari e presidenziali entro il 2019. (segue) (Res)