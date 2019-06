I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Libia: caccia governativi effettuano cinque raid a sud di Tripoli - Le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) fedeli al premier Fayez al Sarraj hanno annunciato di aver compiuto cinque attacchi aerei nella giornata di domenica, 9 giugno, contro obiettivi dell’Esercito nazionale libico (Lna) nei quartieri meridionali di Tripoli. In una dichiarazione alla stampa, Mohammad Qanunu, un portavoce delle forze della Gna, ha detto che gli aerei da guerra hanno bombardato gli uomini del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Lna, nelle aree di Ain Zara e Khallet al Furjan. "I nostri attacchi sono stati accurati in tutte le incursioni che abbiamo compiuto. Abbiamo appurato di aver colpito le forze di Haftar dopo che dalle loro posizioni si sono elevate colonne di fumo denso", ha detto Qanunu. "L'obiettivo di colpire le forze di Haftar resterà invariato e non si fermerà finché non torneranno da dove sono venute", ha aggiunto il portavoce. Le ostilità iniziate il 4 aprile scorso con l’avvio dell’offensiva dell’Lna sulla capitale hanno causato finora 653 morti (tra cui 41 civili) e 3.547 feriti secondo l’ultimo bilancio fornito dalla missione in Libia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli sfollati invece sono oltre 90 mila, di cui circa la metà minorenni. Almeno 3.394 migranti, infine, sono intrappoli nei centri di detenzione di Tripoli e dintorni e rischiano di essere coinvolti dagli scontri. (Res)