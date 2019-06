I fatti del giorno - Medio Oriente

- Egitto-Siria: inviato speciale Usa Jeffrey al Cairo, previsto incontro con ministro Shoukry - Il rappresentante speciale Usa per la Siria, James Jeffrey, sarà ricevuto oggi dal ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry al Cairo. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Jeffrey, che ricopre anche la carica di inviato degli Stati Uniti nella coalizione internazionale contro lo Stato islamico, è giunto ieri nella capitale egiziana accompagnato dal segretario di Stato aggiunto Usa per il Medio Oriente Joel Rayburn. Oltre a Shoukry, Jeffrey avrà colloqui con i funzionari della Lega araba con i quali affronterà la situazione in Siria e le modalità per poter porre fine al conflitto. (segue) (Res)