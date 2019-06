I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Iraq: premier Abdul Mahdi presto a Erbil per un primo faccia a faccia con Nechirvan Barzani - Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, visiterà il capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno Erbil nei prossimi giorni nel tentativo di risolvere i problemi in sospeso tra autorità federali e regionali. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il capo del governo federale guiderà un'importante delegazione governativa e avrà un faccia a faccia con il neo presidente Nechirvan Barzani, insediatosi nella giornata di ieri. “Lo scopo della visita è parlare delle questioni in sospeso tra Baghdad e Erbil, oltre a trovare una soluzione al problema del bilancio e dell'esportazione di petrolio attraverso la compagnia statale Somo", spiegano le fonti irachene. Il premier Abdul Mahdi era assente ieri alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente curdo. Nel cerimoniale tenuto a Erbil spiccava la presenza delle bandiere irachena e curda l’una a fianco all’altra. Nechirvan Barzani vuole infatti iniziare il mandato all'insegna della disponibilità a trattare con il governo centrale, dopo la crisi per il referendum sull'indipendenza del 2017. (segue) (Res)