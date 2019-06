I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Yemen: premier Abdulmalik in visita negli Emirati - Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto ieri Maeen Abdulmalik, primo ministro del governo riconosciuto dello Yemen. Secondo l’agenzia di stampa emiratina “Wam,” i due hanno discusso degli “sforzi umanitari e di sviluppo degli Emirati Arabi Uniti per ristabilire la normalità nello Yemen e per aiutare il popolo yemenita a sopravvivere alle sfide attuali”. Il premier yemenita ha apprezzato gli sforzi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti a livello di sviluppo, di aiuti umanitari, di sicurezza ed economico per migliorare le condizioni di vita nello Yemen, evidenziando il significativo sostegno degli Emirati per la ricostruzione di servizi pubblici essenziali, strutture educative chiave e servizi sociali. (Res)