Ghana: dal 23 al 25 ad Accra conferenza internazionale per la difesa marittima

- La capitale ghanese Accra ospiterà dal 23 al 25 luglio prossimi l'Esposizione e la conferenza internazionale per la difesa marittima (Imdec). L’evento, che per due giorni riunirà i leader marittimi globali e Capi i capi di Stato maggiore della Marina dei paesi africani in occasione, è promosso in occasione del 60mo anniversario delle Forze navali del Ghana. La conferenza, si legge nel comunicato dell’evento, si concentrerà sulle minacce marittime sempre più frequenti nel continente africano e sulle strategie e le risorse collettive necessarie per contrastarle. (Res)