Moldova: Partito democratico, decreto di Filip ha già prodotto effetti legali e non può più essere fermato

- L'annullamento del decreto relativo allo scioglimento del Parlamento e l'annuncio delle elezioni anticipate del 6 giugno da parte di Igor Dodon non hanno effetti giuridici. Lo ha detto il vicepresidente del Partito democratico moldavo (Pdm), Vladimir Cebotari, durante una dichiarazione alla stampa. Secondo Cebotari il decreto firmato dal premier Filip il 9 giugno ha già prodotto effetti giuridici ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In questo senso, "gli effetti legali e l'innesco" non possono più essere fermati. Questa mattina, il presidente moldavo, Igor Dodon, ha annullato il decreto di scioglimento del Parlamento disposto dal premier uscente – e capo dello Stato ad interim su mandato della Corte costituzionale – Pavel Filip. "Ho tenuto delle consultazioni con i gruppi parlamentari. È emerso che il decreto di Filip che scioglie il Parlamento e chiede elezioni anticipate il 6 settembre non è conforme alle norme della Costituzione. Così ho firmato un decreto che cancella questa disposizione", ha detto Dodon.(Moc)