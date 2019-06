Berlinguer: Pd rende omaggio memoria a 35 anni da scomparsa

- Il Partito democratico informa in una nota che "oggi una delegazione del Partito democratico, composta dalla vicesegretaria Paola De Micheli, dai parlamentari Enrico Borghi e Francesco Verducci in rappresentanza dei gruppi di Camera e Senato, in occasione del 35mo anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, ha partecipato alla cerimonia di commemorazione svoltasi alle ore 10 presso il cimitero Flaminio a Roma".(Com)