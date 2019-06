Medio Oriente: Cisgiordania, due agenti palestinesi feriti da soldati israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno un ufficiale della sicurezza palestinese è stato ferito dal fuoco esploso dai soldati israeliani a Nablus, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Ibrahim Ramdan, governatore di Nablus, ha detto all’agenzia di stampa palestinese “Wafa” che due militari israeliani avrebbero aperto il fuoco contro un compound della sicurezza palestinese “in modo improvviso, diretto e ingiustificato”, ferendo un agente e distruggendo diverse finestre. "Non è la prima volta e non sarà l'ultima che l'esercito di occupazione danneggerà il nostro popolo", ha detto Ramdan. Le Forze di difesa israeliane (Idf), da parte loro, hanno parlato di uno scambio di persona. "Durante le operazioni per arrestare dei militanti terroristici nella città di Nablus è scoppiato uno scontro a fuoco tra i soldati israeliani e persone identificate come sospette. Dopo il fatto, è stato determinato che si trattava di personale dei servizi di sicurezza palestinesi", si legge in una dichiarazione delle Idf, spiegando che sull'incidente sarà aperta un’inchiesta. Nessun soldato israeliano è rimasto ferito nell’incidente. Durante le operazioni notturne in tutta la Cisgiordania, le forze israeliane hanno arrestato 18 palestinesi sospettatati di aver partecipato ad attività terroristiche o agli scontri contro la polizia e i militari dello Stato ebraico. (Res)