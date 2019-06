Imprese: Sace Simest, pronta nuova squadra di expert coach

- Accompagnare le Pmi per fare rotta sull’estero, sempre di più. Come riferisce un comunicato stampa, è questo lo scopo della nuova squadra lanciata da Sace Simest, Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, dedicata espressamente a questo segmento strategico dell’industria italiana. Con oltre 50 account commerciali dislocati in 14 uffici su tutto il territorio nazionale, un set di nuovi prodotti 100 per cento online, la squadra che comprende tutta la rete delle società del Polo si rafforza e cresce, grazie all’entrata di un nuovo team di gestori che alle competenze di export coaching affiancano un portafoglio di prodotti digitali interamente dedicati al segmento Pmi. Il mandato è molto chiaro: intercettare le imprese più piccole, con un nuovo approccio incentrato su ascolto e affiancamento, per aiutarle a esportare di più e meglio, attingendo alle soluzioni messe a disposizione dal Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp. (segue) (Com)